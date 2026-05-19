Воздух в Москве прогрелся до плюс 30 градусов

Температура воздуха в Москве во вторник, 19 мая, составила плюс 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, на метеостанции Балчуг в центре города было зафиксировано плюс 30 градусов, а в Строгино – 30,4 градуса тепла. При этом, по словам Тишковца, воздух в течение 3–4 часов прогреется еще сильнее.

В этот день синоптики не исключают обновление температурного рекорда, который был установлен в 1979 году. Тогда максимум составил 30,2 градуса.

На этом фоне а Москве проводят дополнительный полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие, так как при длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жару уровень деформации удается существенно снизить.

В связи с жарой автомобилистам следует быть особенно внимательными за рулем. Столичная Госавтоинспекция рекомендовала автовладельцам контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды и других прохладительных напитков.