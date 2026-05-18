Синоптик Леус спрогнозировал аномальную жару в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал аномальную жару в Москве 18 мая.

По его словам, сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует барический гребень с северо-востока.

«В зоне его влияния ожидается небольшая облачность и полное отсутствие дождей, при этом дневная температура вплотную приблизится к 30-градусной отметке», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +28…+30 °С, по области ожидается +26…+31 °С. Ветер восточный 3—8 м/с.

Ранее академик РАН, климатолог Владимир Клименко рассказал, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на 1 °С.