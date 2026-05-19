Жара в Москве побила рекорд 1979 года

Аномальная жара в Москве обновила суточный температурный рекорд, принадлежавший 19 мая 1979 года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние данные.

"Столбики термометров главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись в течение дня до плюс 30,3 градуса - это значит, что предыдущий суточный рекорд побит", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице считалось 19 мая 1979 года - тогда воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса. В Гидрометцентре РФ напомнили в этой связи, что погодная летопись Москвы ведется по данным метеостанции ВДНХ.

Ранее в Гидрометцентре РФ также сообщали ТАСС, что впервые в 2026 году столбики термометров на главной московской метеостанции сегодня поднялись до 30 градусов. До этого момента самые высокие с начала года температуры воздуха были зафиксированы в мегаполисе 7 мая - тогда воздух на главной метеостанции прогрелся до плюс 28,8 градуса, а также накануне, когда жара достигла плюс 29,5 градуса.

Аномальная жара сохраняется в столичном регионе уже вторые сутки. Ее причиной синоптики назвали тропосферный гребень из Средней Азии. При этом, согласно прогнозам, по южной, а затем и западной его периферии будет перемещаться воздух с Черного и Каспийского морей, из-за чего синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, кратковременный дождь может пройти в столице и по области во второй половине дня среды, 20 мая.

В связи с аномальной жарой в Москве и Подмосковье действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он будет действовать до конца суток 22 мая.