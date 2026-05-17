За несколько часов в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве за несколько часов 17 мая выпала почти половина месячной нормы осадков.
Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сильный ливень обрушился вечером на столицу. Дожди носили очаговый характер», — заявил он.
Синоптик сообщил, что на базовой метеостанции ВДНХ выпало 28 миллиметров осадков, что составляет почти половину — 46 процентов — от месячной нормы мая.
«В Подмосковье больше всего осадков — 18 миллиметров, отметила метеостанция Долгопрудного», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Москву придет 30-градусная жара в начале следующей недели. В понедельник, 18 мая, воздух в столичном регионе прогреется до 24-29 градусов Цельсия, а во вторник, 19 мая, — до 25-30 градусов.