Московских водителей предупредили о закрытии съезда на 5-й проезд Подбельского

Водителей, которые едут с Московского скоростного диаметра (МСД) в район Богородское, призвали учитывать временные изменения: съезд на 5-й проезд Подбельского закрыт.

Для проезда в район рекомендуется двигаться дальше по МСД, выезжать на Щелковское шоссе в сторону центра и через него проезжать к Открытому шоссе, Халтуринской и Большой Черкизовской улицам.

Также на участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе действует временная схема: движение в обе стороны организовано по внешней стороне, открыто по две полосы в каждом направлении. Водителям рекомендовали заранее строить маршрут с учетом изменений.

С 18 мая временно не взимается плата на участках Московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов. Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними. Оплатить проезд можно через приложение «Парковки России», на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах — например, на Госуслугах или в приложениях банков.

Кроме того, на участке Московского скоростного диаметра от пятого проезда Подбельского до Щeлковского шоссе временно закрыто движение транспорта в обоих направлениях.