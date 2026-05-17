Новая комната матери и ребенка открылась на ВДНХ у арки южного входа

С приходом тепла на территории главной выставки страны все чаще можно встретить мам с колясками и семьи с несколькими детьми. Значит, возникает и необходимость переодеть и покормить малыша и чем-то занять старших детей. Специально для таких посетителей возле арки южного входа открылась новая комната матери и ребенка, комфортная для маленьких гостей.

Конечно, на такой огромной территории она не единственная: комнаты матери и ребенка есть возле парковой зоны, недалеко от главной аллеи, в северной части выставки, всего их более тридцати. Но такая просторная, как южного входа, все-таки единственная, разместиться в ней могут несколько семей. Светлый интерьер в голубых тонах наверняка понравится детям. Есть зона для малышей, где можно развести смесь, помыть бутылочки, покормить ребенка в уединенном месте. Не забыли организаторы про пеленальный столик, где ежедневно пополняются запасы расходников - не страшно, если с собой нет чистого памперса или пеленки. Для старших детей - отдельная зона, с игрушками, комиксами и книжками.

"Мы стараемся позаботиться обо всех наших гостях, в том числе о малышах и их мамах, - рассказала Мария Климова, замдиректора департамента стратегического развития и гостеприимства ВДНХ. - К началу летнего сезона открыли новую комнату матери и ребенка прямо в арке южного входа, недалеко от парка аттракционов "Орион". Сюда мамочка может прийти с младенцем, оставив старших детей с папой, или взять их с собой. Есть в комнате и уборная, и место для детских колясок, а воспользоваться ею можно бесплатно".

Кстати, во всех комнатах есть и кондиционеры, питьевая вода и свободные пуфы - так что в тридцатиградусную жару, когда перегрев для ребенка по-настоящему опасен, эти пространства станут для семей настоящим спасением.

Есть на территории и другие сервисы для гостей, чтобы сделать прогулку комфортной. В соседнем здании в арке южного входа расположилась камера хранения - здесь посетители оставляют тяжелые коляски, сумки и рюкзаки. Там же работает и бюро находок, куда попадают утерянные вещи.

