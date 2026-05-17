Пальмы вместо берез: Москве предрекли тропическое будущее

Климатолог Михаил Юлкин заявил, что из-за глобального потепления в Москве могут появиться пальмы вместо привычных берёз. По его словам, последствия изменения климата уже заметны: погода в столице становится похожей на климат южных регионов, например, Воронежа.

Эксперт объяснил, что в атмосфере накапливаются парниковые газы, что усиливает парниковый эффект и приводит к росту температуры. Если человечество не примет срочных мер, в будущем в Москве могут расти тропические растения.

Юлкин подчеркнул, что основной причиной глобального потепления остаётся деятельность человека, и только активные экологические действия помогут избежать катастрофических изменений, пишет «Абзац».

