Пальмы вместо берез: Москве предрекли тропическое будущее

Пальмы вместо берёз: климатолог предрёк тропическое будущее Москвы
Климатолог Михаил Юлкин заявил, что из-за глобального потепления в Москве могут появиться пальмы вместо привычных берёз. По его словам, последствия изменения климата уже заметны: погода в столице становится похожей на климат южных регионов, например, Воронежа.
Эксперт объяснил, что в атмосфере накапливаются парниковые газы, что усиливает парниковый эффект и приводит к росту температуры. Если человечество не примет срочных мер, в будущем в Москве могут расти тропические растения.
Юлкин подчеркнул, что основной причиной глобального потепления остаётся деятельность человека, и только активные экологические действия помогут избежать катастрофических изменений, пишет «Абзац».
