Дождь и град ожидаются в столице во второй половине дня

С 15:00 до 21:00 17 мая в Москве ожидается сильный дождь, гроза, местами с градом. Порывы ветра во время грозы могут достигать 15 метров в секунду.

© Mos.ru

В непогоду горожанам следует быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Автомобилистам важно внимательно следить за дорожной ситуацией, избегать внезапных маневров, а также парковать машины в безопасных местах.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах «Макс» и «Телеграм».