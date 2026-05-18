17 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве колледжа в Коммунарке. Также он сообщил о готовности города к проведению государственной аттестации школьников и работах по строительству Троицкой линии метро.

Проект инновационного колледжа предусматривает единое основание, на котором расположатся четыре учебных корпуса с аудиториями, мастерскими и лабораториями. Стилобат займут производственные полигоны с тяжелым оборудованием.

Центральная часть будет многофункциональной: здесь появятся большой и малые амфитеатры, медиатеки, выставки.

— Изюминкой архитектурной концепции станет красный многослойный фасад. Его сложная форма с выступающими эркерами максимально функциональна: она поможет улавливать прямой солнечный свет, — уточнил мэр.

Колледж рассчитан на прием свыше 16 тысяч студентов. Обучение будет вестись по таким направлениям, как строительство, промышленность, ИТ, транспорт, образование, креативные индустрии, гостеприимство, финансы и торговля.

— Для студентов направления «Строительство» сделаем отдельный уличный полигон для практической подготовки в реальных условиях. Он максимально повторяет строительную площадку, на которой можно увидеть весь технологический процесс — от геодезии и прокладки инженерных сетей до возведения и отделки, — добавил Сергей Собянин.

Мест хватит всем

Мэр Москвы дал поручение обеспечить контроль за проведением экзаменационных процедур и гарантировать предоставление бесплатных мест в колледжах всем московским девятиклассникам, которые желают получить среднее профессиональное образование и выбрали сдачу двух экзаменов ОГЭ.

Последние звонки в московских школах, как обычно, пройдут с середины до конца мая. Выпускниками 2026 года станут свыше 223 тысяч школьников, завершивших обучение в 9-х и 11-х классах.

Все организационные и технические работы, необходимые для проведения государственной итоговой аттестации, выполнены в полном объеме.

Тоннель проложит «Натали»

Сергей Собянин также сообщил, что началась проходка правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Ватутинки» и «Кедровая» на южном участке Троицкой линии метро.

— Сегодня на южном участке этой ветки работают три щита одновременно. Постепенно разворачивается строительство шести будущих станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки», «Троицк», — рассказал мэр. — Впереди еще много работы, но нет сомнений, что этот один из важнейших проектов метростроения будет реализован в намеченные сроки — в 2029 году.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Натали» выполнит прокладку тоннеля диаметром шесть метров и протяженностью 2,55 километра.

Архитектурная концепция

Площадь

Общая площадь колледжа составит свыше 113 тысяч квадратных метров.

Стиль

Архитекторы вдохновились стилем русского авангарда.

Изюминка

Фасад сложной формы с выступающими эркерами обеспечит хорошую инсоляцию.

Этажность

Здание будет переменной этажности — от трех до девяти этажей.

Территория

На прилегающей к зданию колледжа территории проведут благоустройство.

КСТАТИ

Мэр Москвы сообщил о строительстве нового подземного пешеходного перехода между районами Тимирязевский и Марфино. Он позволит обеспечить удобную пешеходную связь между Локомотивным и Гостиничным проездами, а также улицей Комдива Орлова. Протяженность сооружения составит более 80 метров. На пешеходном переходе также оборудуют два лестничных схода с лифтами.