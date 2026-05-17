Более 50 самолетов с начала суток ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в столичном регионе

Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта держат на особом контроле работу гражданского авиатранспорта в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минтраса РФ.

«Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы «ушел» 51 самолет», – говорится в сообщении.

В аэропортах московского региона на вылет более 2 часов задержаны 32 рейса. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. На месте работают инспекторы Ространснадзора.