В Москву придет аномальная жара

Аномальная жара до +31 градуса установится в Москве на следующей неделе. Не исключено, что будут побиты исторические температурные рекорды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что уже в понедельник усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, благодаря чему распогодится. Максимальная температура составит +27…+30, что на 10-11 градусов выше климатической нормы мая.

«Во вторник в столичном регионе также ожидается засушливый и знойный денек, а столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года, когда 19-го мая было +30,2», — рассказал Тишковец.

По его словам, вся рабочая неделя будет аномально жаркой. По ночам +15…+18, в разгар дня +28…+31.

Локальные дожди с грозами пройдут в среду, четверг и пятницу, преимущественно во второй половине дня.

В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом, после полудня посвежеет до +20…+25.