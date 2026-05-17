В Шереметьево пассажиров попросили уйти от окон в закрытые зоны
Пассажирам аэропорта Шереметьево рекомендовали отойти от окон и переместиться в закрытые зоны терминалов.
Об этом проинформировали в Telegram-канале аэропорта.
В администрации аэропорта уточнили, что соответствующая информация выводится на мониторы и экраны.
С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, оказывая необходимое содействие.
Ранее аэропорт Шереметьево приостановил приём и выпуск рейсов по соображениям безопасности.