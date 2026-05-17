В Шереметьево пассажиров попросили уйти от окон в закрытые зоны

Пассажирам аэропорта Шереметьево рекомендовали отойти от окон и переместиться в закрытые зоны терминалов.

Об этом проинформировали в Telegram-канале аэропорта.

В администрации аэропорта уточнили, что соответствующая информация выводится на мониторы и экраны.

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, оказывая необходимое содействие.

Ранее аэропорт Шереметьево приостановил приём и выпуск рейсов по соображениям безопасности.