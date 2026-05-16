Аэропорт Домодедово выполняет рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово выполняет полеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:01. В нем уточняется, что актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушной гавани. Мера введена для обеспечения безопасности полетов. Таким же образом до 22:37 рейсы выполняли подмосковный Жуковский и столичный Внуково.

На этом фоне количество атаковавших Москву БПЛА достигло 50. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Первые два БПЛА были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны прошлой ночью около 2:00.

Последний налет дронов на город был зафиксирован около 22:15. Аэропорты Московского региона несколько раз в течение дня из соображений безопасности ограничивали полеты.