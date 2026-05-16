Бегемот Ксюша из Московского зоопарка открыла сезон уличных прогулок

Бегемот Ксюша и другие животные открыли сезон уличных прогулок в Московском зоопарке. Об этом сообщили на сайте Правительства Москвы, отметив, что за обитателями зверинца можно наблюдать с помощью онлайн-трансляций.

© пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Ксюша является одной из самых теплолюбивых африканских обитателей зоосада и начинает выходить на улицу только при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов.

«Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением вышла на поляну — очень довольная и счастливая. Она принялась жевать траву и другие угощения, а затем отправилась покорять бассейн. Первый в этом сезоне уличный заплыв удался на славу», — отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Также сезон прогулок открыли 11 сурикатов и дикдики — миниатюрные зверьки, относящиеся к подсемейству настоящих антилоп.

Из теплого павильона на свежий воздух перешли и медоеды — самка Тринити и самец Нео, для которых сплели новый гамак.

Ранее в Московском зоопарке случилась необычная история — утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле.