Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве можно открывать пляжный сезон

Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе. Об этом в субботу, 16 мая, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

— Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно, — отметил специалист в беседе с РИА Новости.

3 мая руководитель Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Краснодарском крае очистят к 1 июня, и город будет готов принять туристов в курортный сезон. Чиновник подчеркнул, что после разлива нефтепродуктов в Туапсе не зафиксировали «аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больницы».

1 апреля Александр Шувалов рассказал, что во второй половине июня водоемы в столичном регионе прогреются достаточно для открытия купального сезона. По словам метеоролога, с точки зрения климата именно этот период является наиболее подходящим периодом, когда вода в подмосковных водоемах прогревается до уровня, при котором купание станет безопаснее и комфортнее.