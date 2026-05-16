Московские школьники завоевали 10 наград на чемпионате «РобоКап» в Томске

Москвичи представили на чемпионате «РобоКап» более 15 разработок. Среди них — роботы-спасатели и роботы, играющие в футбол.

© Mos.ru

В Томске подвели итоги всероссийского этапа чемпионата по робототехнике «РобоКап». Соревнования проходили с 14 по 16 мая. 22 столичных школьника завоевали награды. За призовые места на чемпионате боролись ребята более чем из 15 городов страны, в частности из Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга. В состязаниях также участвовали дети из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

«“РобоКап” — международный чемпионат по робототехнике, который проводится в России с 1997 года. Цель соревнований — развитие робототехники и исследований в области искусственного интеллекта. На российском этапе в этом году Москву представил 31 школьник в составе 15 команд. Ребята завоевали два первыхи три третьих места. Еще пять команд были отмечены в номинациях. Всего на счету москвичей 10 наград», — отметили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

По заданиям организаторов школьники испытывали своих роботов, а жюри оценивало их корректность поведения и действия. Москвичи представили на чемпионате свыше 15 разработок. Среди них — роботы-спасатели и роботы, играющие в футбол. Первые преодолевают путь с препятствиями, выполняя команды. Например, сбрасывают аптечку на одном из участков лабиринта. Роботы-футболисты автономно забивают гол команде противника.

«Я первый раз на соревнованиях в Томске, и мне все очень понравилось! За несколько дней до состязания мы смогли сделать основу программы достаточно стабильной, чтобы реализовать нашу задумку. А за время подготовки уже в Томске мы значительно расширили программу, чтобы робот мог выполнять более сложные приемы. И в итоге смогли обыграть команду, с которой соревнуемся уже несколько лет», — рассказал Николай Коковкин, один из победителей чемпионата, ученик университетского лицея № 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ.

В прошлом году на «РобоКапе» в Абу-Даби 13 столичных школьников заняли призовые места. Победителями стали ученики школ № 1547 Дмитрий Моисеев, № 1514 Вера Гасан и Владислав Закиров из школы Центра педагогического мастерства. Они создали самого технологичного робота, способного самостоятельно забивать мяч в ворота противника.

Ранее в этом году юные москвичи завоевали рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады по робототехнике. На счету сборной столицы было 77 дипломов победителей и призеров — более чем две трети от всех выданных наград олимпиады по этому профилю.

Обеспечение качественной подготовки столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.