Москвичам рассказали, когда в столицу придет рекордное тепло

В Москве на следующей неделе могут обновиться суточные рекорды тепла, рассказал журналистам ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, в понедельник, 18 мая, столичный регион окажется на периферии барического максимума с юго-востока, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой.

В связи с этим, заметил метеоролог, 18 и 21 мая столбики термометров поднимутся до +30°, 19 и 20 мая температура будет колебаться от +29° до +31°.

Леус уточнил, что очень тепло, от +14° до +18°, будет и в ночное время. Он добавил, что такие высокие температуры могут стать причиной обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Синоптик отметил, что рекорд дня для 19 мая составляет +30,2° (зафиксирован в 1979 году); рекорд дня для 20 мая держится почти 130 лет, с 1897 года, он составляет +29,7°; рекорд для 21 мая был поставлен сравнительно недавно, в 2014 году, тогда воздух прогрелся до +29,2°.

В пятницу, констатировал метеоролог, короткие грозовые дожди немного собьют жару.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что ночная температура до +18° ожидается в Москве с понедельника из-за аномально теплой погоды.

Метеоролог не исключил, что днем температура повысится до +32°, что на 7-9 градусов выше нормы.