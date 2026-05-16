Первый пух полетел с деревьев в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области местные жители в субботу, 16 мая, заметили появление пуха, который летит с деревьев — в основном тополя, осины, ивы и ольхи.

Кроме того, пух в столичном регионе разносят сорные растения и травы.

22 апреля в столице началось цветение березы, из-за чего в городе наблюдалась высокая активность пыльцы. Кроме того, в конце второго весеннего месяца в Москве зафиксировали высокую активность пыльцы ольхи, в то время как уровень пыльцы лещины оценивался как средний.

По словам аллерголога-иммунолога Видновской больницы Натальи Поповой, тополиный пух сам по себе не является аллергеном, однако может переносить пыльцу. Она подчеркнула, что именно из-за этого свойства большое количество пуха может провоцировать насморк, зуд и слезотечение. Также врач рассказала, что тополь — полезное дерево: оно производит в десять раз больше кислорода, чем береза, и в четыре раза больше, чем сосна, а также каждый год поглощает около 25 килограммов сажи.

В свою очередь автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что тополиный пух забивает радиатор быстрее, чем положено, и способен привести к его перегреву. Поэтому на мойке водителям необходимо промывать радиатор.