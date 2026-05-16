Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в направлении Москвы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

15 мая в результате атаки дронов ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек. В частности, после ударов украинских войск 19-летний юноша получил акубаротравму и осколочные ранения лица и ног — ему оказали медицинскую помощь.

В ночь с 6 на 7 мая украинская армия атаковала беспилотниками Ростовскую область — отечественные силы ПВО сбили примерно три десятка вражеских дронов в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском, Чертковском и других районах.