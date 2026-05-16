В Москве обсудили реализацию программы "200 храмов" на востоке столицы

Ход реализации программы "200 храмов" на востоке Москвы обсудили сегодня на специальном совещании, которое провёл советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На мероприятии собрались представители округа, архитекторы и настоятели приходов. Говорили о работах на территории храма в честь Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в районе Соколиная гора.

Помимо него, там строят воскресную школу и церковную лавку. Также обсудили возведение храма Святого преподобного Александра Свирского. Общим вопросом стало обеспечение необходимыми ресурсами для завершения всех работ в срок.