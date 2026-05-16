«Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» представит сюжет к 91-летию Московского метро

Жителей и гостей столицы приглашают посмотреть сюжет к 91-летию Московского метрополитена на «Матрешке Москвы» в парке «Зарядье». По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, праздничный сюжет будет демонстрироваться до 28 мая включительно.

На статичных экранах можно увидеть схему метро с географией местности середины XX века. Также гости парка посмотрят на 3D-копии поездов: ретропоезд и инновационный состав «Москва-2026», наглядно демонстрирующие эволюцию подвижного состав. Перед зрителями предстанет и масштабный логотип метро — узнаваемая буква «М».

Кинетическая конструкция из 1,5 тысячи медиаэкранов-сот принимает форму знаковых архитектурных элементов метрополитена, например повторяет облик вестибюля станции «Красные Ворота» и воссоздает светильники в виде турбин самолетов на станции «Пыхтино».

Познакомиться с сюжетом можно будет до 28 мая, кроме 18 мая. Начало в 19:15, 20:15 и 21:15. По субботам предусмотрены дополнительные сеансы в 22:15.

«Матрешку Москвы» также украшали ко Дню космонавтики. Гости парка «Зарядье» могли увидеть новый тематический ролик на инновационной достопримечательности. Перед зрителями предстала история, которая отдает дань прошлому и размышляет над будущим.

А с 8 по 12 мая гости парка «Зарядье» могли посмотреть тематический сюжет «История в движении», посвященный Дню Победы.