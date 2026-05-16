Сергей Собянин: Москва готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Столичная система образования полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Об этом в субботу, 16 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек, а ОГЭ — почти 130 тысяч школьников. Среди самых популярных предметов у выпускников остаются математика, обществознание, английский язык и информатика.

Собянин также отметил, что свыше 47 тысяч девятиклассников выбрали упрощенный формат поступления в колледжи — с двумя экзаменами вместо четырех. Кроме того, для школьников с ограниченными возможностями здоровья организуют сдачу экзаменов на дому с учетом индивидуальных особенностей.

— Отдельное внимание уделили подготовке выпускников к ЕГЭ. С февраля в школах проходят специальные практикумы, они занимают до 40 процентов учебного времени. Занятия ведут учителя, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты итоговой аттестации и успешно поступают в вузы, — написал глава города в МАКС.

Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.