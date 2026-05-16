В московской школе открыли памятную доску погибшему на СВО выпускнику

Открытие памятной доски выпускнику столичной школы 1501 Антону Выдре, который в 2023 году ушел добровольцем на СВО и погиб при выполнении боевого задания, прошло 16 мая в учебном учреждении. Также в школьном музее появилась "Парта героя", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Быть воином - жить вечно" - слова Антона, которые высечены на памятной доске и на "Парте героя". За свой подвиг он посмертно был награжден 20.12.2024 орденом Мужества. В честь воина и по случаю торжественного открытия памятной доски и "Парты героя" рота Почетного караула колледжа имени дважды героя Советского Союза маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова прошла торжественным маршем к месту установки, в школьный музей "Боевая слава радистов-партизан", - сказал собеседник агентства.

Открытие состоялось в рамках торжественного мероприятия "Диалог поколений", посвященного 90-летию школы 188 (ныне 1501). На праздник по традиции пришли выпускники разных лет и учителя-ветераны, чтобы вспомнить свои школьные годы, пообщаться с одноклассниками и учителями. Как рассказали в пресс-службе департамента, семья выпускника учреждения Антона Выдры (позывной Моссад) уехала с ним в Израиль, но он впоследствии вернулся и поступил на философский факультет МГУ.

"Когда началась СВО, пошел записываться добровольцем, но ему сказали, что при двойном гражданстве это невозможно. Он отказался от израильского гражданства, его не взяли добровольцем, так как он не прошел срочную службу в ВС РФ, тогда он прошел срочную службу и в 2023 году ушел добровольцем на СВО. Был оператором дронов, 24 сентября 2024 года погиб при выполнении боевого задания от удара дрона ВСУ", - добавили в ведомстве.

1 сентября 1936 года - дата основания школы №188, которая сегодня входит в состав ГБОУ Школа 1501. В учебном заведении есть музей "Боевая слава радистов-партизан", где собраны уникальные артефакты, документы партизан и участников ВОВ, в том числе выпускников школы. Также в 2016 году открылся Музей истории школы №188.