«День московского спорта» пройдет 30 мая в «Лужниках»

30 мая в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет городской праздник «День московского спорта». Мероприятие, посвященное здоровому образу жизни, продлится с 11:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта города Москвы.

Для гостей подготовили спортивные шоу, мастер-классы, конкурсы и встречи с известными спортсменами. Участники смогут увидеть Сергея Карякина, Артема Дзюбу, Полину Киценко и других гостей. Вечером состоится концерт с участием Shaman, Uma2rman, Lyriq и группы «Чили».

На площадке откроются зоны экстрим-спорта, футбола, стритбола, воркаута и этноспорта. Посетители смогут покататься на BMX и самокатах, увидеть выступления мотофристайлеров и принять участие в массовых тренировках.

Кроме того, в рамках праздника пройдет турнир по стритболу с участием более 1,5 тысячи команд. Для детей организуют отдельную развлекательную зону с мастер-классами и активностями, передает официальный сайт мэра Москвы.

