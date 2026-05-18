Еще один жилой дом по программе реновации построили в Кузьминках

Строительство жилого дома по программе реновации завершилось на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект располагается по адресу: улица Юных Ленинцев, 111. Ранее на этом месте находилось здание старого жилого фонда, расселенное и снесенное в рамках программы реновации.

— В новом доме 207 квартир, жилая площадь объекта составляет более 12 тысяч квадратных метров. Будущие жильцы получат квартиры в полностью готовом виде — с улучшенной отделкой и коммуникациями, — приводит слова Овчинского пресс-служба

Департамента градостроительной политики города Москвы.

Придомовая территория дома благоустроена — установлены детская и спортивные площадки, места для отдыха. Для безопасности и комфорта жителей проезжие и пешеходные зоны во дворе не пересекаются.

Первый этаж здания — нежилой. В нем расположены комната консьержа, колясочная, помещения коммерческого назначения и Центр информирования населения.

Дом построен по монолитной технологии с использованием инженерно-технических решений, за счет которых достигаются высокие показатели энергоэффективности здания.

В пяти минутах пешком от дома расположен парк «Кузьминки», образовательные учреждения, поликлиники, магазины, спортивные клубы, сервисные центры и другие необходимые объекты инфраструктуры.