Сергей Собянин рассказал о планах развития парка «Сокольники»

В этом году в парке продолжатся работы по комплексному благоустройству и реабилитации, которые затронут около 112 гектаров территории.

Парку «Сокольники» в этом году исполняется 95 лет. За время существования общественного пространства его территория серьезно изменилась. О преображении парка в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал Сергей Собянин.

«В XV веке здесь был густой лес и места царской соколиной охоты, а теперь это популярное пространство для народных гуляний. Сейчас парк “Сокольники” — уникальная площадка, где бережно сохраняется связь эпох и традиций», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»

Так, обновленный каток «Лед» стал популярным местом для зимнего досуга горожан и в прошедшем сезоне объединил более 200 тысяч посетителей.

В 2026 году будет продолжено комплексное благоустройство и реабилитация парка. Ранее уже привели в порядок территории около Золотого и Большого Путяевского прудов, обустроили детские и спортивные площадки. Преобразилась также партерная часть.

Работы охватят около 112 гектаров. В планах — вернуть на историческое место беседку и мост к ней у каскада Оленьих прудов, создать прогулочную и спортивные зоны, а детскую — обновить.

На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для небольших мероприятий и преобразится пространство вокруг водоема. Кроме того, завершится обновление тропы здоровья, будут обустроены воркаут-зоны и питьевые фонтанчики.

Продолжают также развитие центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка — здесь добавят в разлеточник четырехъярусную трибуну. Кроме того, запланировано создание гримерной у центральной эстрады.