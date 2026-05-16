Музей Победы проведет более 10 «звездных» экскурсий в «Ночь музеев»

16 мая Музей Победы подготовил обширную культурную программу в рамках акции «Ночь музеев». Гостей музея на Поклонной горе ждут концерты, кинопоказы и иммерсивные экскурсии.

— Посетители смогут присоединиться к экскурсиям «Тропами предков». Цикл иммерсивных программ пройдет по трем экспозициям — «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе». Это не просто рассказ о событиях Великой Отечественной войны, а настоящее путешествие во времени: гости ощутят атмосферу тех лет и заново откроют для себя героические страницы истории наших предков. Гиды в исторической форме помогут участникам программы окунуться в прошлое, а дополнят программу встречи со «звездными» экскурсоводами — известными актерами, — подчеркнули в Музее Победы.

Больше узнать о событиях Великой Отечественной жители и гости столицы смогут и в рамках интерактива «Несокрушимая и легендарная». Члены военно-исторических клубов покажут форму, снаряжение, вооружение красноармейцев и расскажут о быте солдат Красной Армии. Еще одна программа — «Арсенал» — будет посвящена создателям оружия. Гиды Музея Победы раскроют секреты знаменитых «мосинки» и «папаши», а посетители смогут подержать в руках легендарный автомат Калашникова.

Гостей музея на Поклонной горе также пригласят на кинопоказы — всем желающим представят советские фильмы, снятые в годы Великой Отечественной: «В шесть часов вечера после войны», «Во имя Родины».

Начало: 18.00. Вход в рамках акции — бесплатный, кроме экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе».