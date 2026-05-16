В Московском регионе ожидается повышенное атмосферное давление

Атмосферное давление в Московском регионе приблизится к норме в ночь на 17 мая, но затем ожидается повышение до 751 мм.

Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сейчас низкое давление, потому что мы под влиянием циклона находимся. И давление растет. К норме оно приблизится уже в ночь на воскресенье. И потом повышенное атмосферное давление сохранится до середины следующей недели", - сказала Макарова.

Она подчеркнула, что повышение будет постепенным, с небольшой амплитудой. При норме 747-749 мм максимальные значения достигнут 751 мм.