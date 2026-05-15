Фестиваль «No Drift No Fest» пройдет 23 мая в Москве

При поддержке Департамента спорта города Москвы в субботу, 23 мая, состоится фестиваль «No Drift No Fest», посвященный автомобильной культуре России. На мероприятии соберутся лучшие пилоты, тюнеры со своими невероятными проектами и тысячи автолюбителей со всей страны.

— Все меняется, дрифт окончательно уходит с улиц, но мы хотим сохранить и развить автокультуру, дать площадку для новых интересных проектов и вдохновить энтузиастов. Поэтому мы объединяем лучшее, что есть в российской автосцене, — подчеркнули организаторы мероприятия.

На мероприятии можно будет посмотреть за дрифт-соревнованиями, где сами зрители станут частью события и смогут выбрать короля дрифта, пообщаться с известными блогерами, включая Сергея Стилова, и увидеть их автомобильные проекты.

Кроме того, команда ГазРейд Спорт совместно с гоночной командой Tsunami Racing покажет уникальное шоу, в рамках которого чемпионы восточной Европы по стантрайдингу Юрий Верховников и Данила Желанов выступят со своими лучшими трюками. В выставочной зоне поклонники коллекционных моделей Hot Wheels смогут найти редкие и недостающие экземпляры для своей коллекции.

