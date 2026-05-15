Ликсутов: Беспилотный поезд с пассажирами запустят в 2027 году на БКЛ

Беспилотный поезд начнет выполнять поездки в метро столицы без пассажиров в конце текущего года, а уже в следующем году выйдет на Большую кольцевую линию (БКЛ) для перевозки людей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью, подготовленном телеканалом «Москва 24», газетой «Вечерняя Москва» и агентством городских новостей «Москва».

По его словам, сейчас состав работает в тестовом режиме. В кабине находится машинист, однако за все время испытаний ему ни разу не пришлось вмешиваться в управление поезда, подчеркнул заммэра.

— В этом году он, скорее всего, в конце года, выйдет без пассажиров, но уже в график. А в 2027 году уже должен поехать на Большой кольцевой линии, но уже с пассажирами, — сказал Ликсутов.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первый в России беспилотный поезд в метро прошел уже более 1000 километров по БКЛ. Программное обеспечение для поезда, инфраструктуры, построения графиков и диспетчеризации разработано и поддерживается специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта.