«Мосбилет» приглашает в «Коломенское» на выставку о русском искусстве

Выставка «Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства» открылась в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Об этом в субботу, 16 мая, рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Экспозиция посвящена взаимосвязи древнерусской живописи и русского авангарда. В выставочном зале «Атриум» представили свыше 80 произведений из ведущих 14 музеев страны и одного частного собрания.

Посетители узнают, как древнерусская иконопись стала одним из важнейших источников формообразующих принципов авангарда. Работы художников раскрывают иконы как визуальную систему, обладающую логикой композиции, цвета и образа.

Пространство в выставочном зале организовали как концептуальный круговой маршрут, который позволяет зрителю последовательно погружаться в тему выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Выставка будет работать до 18 октября. Приобрести билеты можно на сервисе «Мосбилет».

