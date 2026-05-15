В Москве выпустили карту "Тройка" ко дню рождения метро

Лимитированную карту "Тройка" выпустили в Москве ко дню рождения метрополитена. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Московский метрополитен 15 мая отмечает свое 91-летие.

"Новая лимитированная "Тройка" ко дню рождения метро. В оформлении использовали число 91 и образы прошлой и нынешней эпох столичного метро", - сказали в департаменте.

Купить транспортную карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, на маркетплейсах.