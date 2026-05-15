Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 91-летием в своем канале в МАХ.

По словам градоначальника, за это время метрополитен стал любовью и гордостью жителей столицы. Через город протянулись 16 линий метро, соединив между собой районы и округа, а также связав поколения и судьбы людей.

Собянин уточнил, что благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса.

"По будням поезда метро перевозят свыше 8 миллионов пассажиров. За этими цифрами – энергия и движение, развитие и планы огромного мегаполиса", – добавил он.

Главной силой Московского метрополитена Собянин назвал сплоченный трудовой коллектив. Надежную и бесперебойную работу транспортной инфраструктуры обеспечивают свыше 65 тысяч работников. Высокий уровень комфорта создают, в частности, машинисты, диспетчеры, дежурные по станциям, инженеры и многие другие специалисты.

Мэр Москвы выразил благодарность сотрудникам метрополитена за их добросовестный труд с заботой о людях, а также за большой вклад в развитие столицы как "лучшего города Земли". Кроме того, он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.