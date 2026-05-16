Новые автобусы коммерческих перевозчиков выйдут еще на 17 маршрутов в Москве

16 и 17 мая современные автобусы выйдут еще на 17 маршрутов коммерческих перевозчиков Москвы. Обновление стало возможным после перезаключения государственных контрактов с ГКУ «Организатор перевозок».

— Благодаря системной работе с коммерческими перевозчиками мы привели их подвижной состав к высоким стандартам Московского транспорта. По обновленным государственным контрактам с ГКУ «Организатор перевозок», до 1 июня современные автобусы российского производства выйдут на 42 маршрута в разных округах города. В них доступны все привычные сервисы и льготы. В начале мая первые машины из новой поставки начали перевозить пассажиров. Продолжим и дальше развивать городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 16 мая новые машины начали работать на маршрутах 311, 341, 469, 552, 675, 690, 139, 338, 365, 386 и с632. На следующий день обновленный транспорт выйдет еще на шесть маршрутов.

Всего до 1 июня парк коммерческих перевозчиков пополнится 278 автобусами разных классов, включая модели ЛиАЗ и Газель City. Ранее новые машины уже начали работу на 13 городских маршрутах Москвы.

В столице также открыли новую конечную станцию для электробусов «Верхние Лихоборы». На территории площадью более 4,3 тысячи квадратных метров установили три ультрабыстрые зарядные станции.