В Москве детские и спортивные площадки привели в порядок после зимы

Почти 159 тыс. малых архитектурных форм на улицах и в городских скверах, во дворах жилых домов Москвы привели в порядок после зимы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках весенней уборки города привели в порядок скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных. Каждый элемент тщательно промыли, покрасили и при необходимости отремонтировали. В том числе привели в порядок покрытия на детских и спортивных площадках. Общая площадь работ составила порядка 37 тыс. кв. м", - значится в сообщении.

Отмечается, что специалисты произвели покраску и ремонт, где было необходимо, почти 199 тыс. м ограждений, в том числе, детских, спортивных площадок и площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев.