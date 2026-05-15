Москвичи назвали лучшие методы борьбы с выгоранием
Москвичи назвали спорт, поездки и смену работы лучшими способами справиться с выгоранием. Об этом пишет газета «Взгляд».
Жители города рассказали, что обычно стараются чаще проводить время с друзьями, переключаться на отдых или, наоборот, активный образ жизни — развиваться в профессии или изучать другие направления деятельности.
«Еще один способ — заниматься спортом, не вести однообразный образ жизни. Нужно искать самого себя. Большинство же людей привыкают жить в режиме: работа — дом — работа — дом», — высказался один из опрошенных.
Еще одним способом борьбы с выгоранием респонденты назвали саморефлексию, например, подумать о результатах своей работы за последние десять лет.
«Что я сделал хорошего? И когда нахожу что-то стоящее, это помогает мне преодолевать профессиональное выгорание», — отметил другой москвич.