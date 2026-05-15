В Москве пройдет акция «День без турникетов»

Свыше 130 столичных компаний присоединятся к акции "День без турникетов", которая пройдет в рамках Московской недели предпринимательства в конце мая.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"К майской акции присоединится больше 130 столичных компаний. Среди них - представители высокотехнологичного бизнеса, производственного сектора, креативных индустрий, сферы общественного питания и многих других. Впервые в рамках проекта проведут онлайн-трансляции с участием руководителей инновационных предприятий. Они расскажут о своем деле и ответят на вопросы зрителей", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе добавили, что всего для москвичей и гостей столицы подготовили около 200 экскурсий. Одним из новых участников акции станет выпускник московской программы "Академия инноваторов". Специалисты предприятия покажут процесс производства изделий, в том числе с помощью 3D-сканирования и фрезеровки с использованием промышленных роботов. Еще одна компания, которая впервые примет участие в акции, продемонстрирует процесс обновления карт, создание трехмерных моделей зданий и пополнение базы учреждений.

Также посетители смогут посетить научно-исследовательский технологический институт, выпускающий волоконную оптику.

Кроме того, в рамках майской мероприятия будут организованы профильные экскурсии, на которых представители бизнеса смогут обменяться опытом, обсудить эффективные стратегии развития и изучить городские меры поддержки. Для участия в акции потребуется предварительная регистрация на сайте проекта.