В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В Москве 15 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней, грозы и сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем в отдельных районах столицы возможен град. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 21:00. Аналогичный уровень погодной опасности объявили и в Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».

При этом в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается теплая погода. Столбики термометров к воскресенью, 17 мая, могут достигнуть плюс 26 градусов, поделилась ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов тоже допустил, что к середине следующей недели температура воздуха в Москве повысится до плюс 25–27 градусов.

В столичном регионе сохраняется облачность, а москвичи продолжают мечтать о тепле и солнце. Однако в ближайшие дни ждать улучшения погодных условий не стоит. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.