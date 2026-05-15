Синоптик Шувалов: в столичном регионе может потеплеть до +31 °C

Следующая неделя в Москве стартует с жаркой погоды, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Наиболее жаркая погода ожидается в столичном регионе в начале следующей недели. Это будет очень теплая погода», — поделился он.

По его словам, в период с понедельника по среду температура воздуха в Москве будет составлять порядка +27…+29 °C.

«А местами в юго-восточной части Московской области может пониматься и до +31 °C. Среди прочего, в Коломне и Кашире есть такая вероятность», — отметил он.

При этом эти дни обойдутся без осадков, подытожил Шувалов.

