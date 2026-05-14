Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

Реконструкцию Центрального Московского ипподрома на улице Беговая планируется завершить в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ. В мероприятии также приняли участие зампред правительства России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Мэр уточнил, что реконструкция ипподрома выходит на финишную прямую. Специалисты заканчивают работы по беговой, скаковой дорожке, по конкуру, конюшне и историческому зданию, в котором идет не только реставрация, но и приспособление для современного использования. Все работы ведутся в плановом порядке, заверил градоначальник. Он также выразил надежду, что ко Дню города на территории ипподрома получится провести праздник для жителей и конников.

В свою очередь, Патрушев уточнил, что такого уровня ипподрома в России еще никогда не было.

"Я думаю, что для профессионалов это будет большой подарок. В рамках деятельности общества "Росипподромы" до 2035 года мы будем модернизировать порядка 13 ипподромов. Ну, а эталоном, конечно же, будет Центральный ипподром, который мы сделали вместе с Москвой", – сказал он.

Министр сельского хозяйства высказала надежду, что с открытием нового ипподрома можно будет ставить задачи по селекционно-генетической работе призового коневодства. Лут обратила внимание на то, что ипподром будет соответствовать международным требованиям и предполагает возможность проведения испытаний и соревнований троек.

"Очень надеемся, что в рамках открытия, в рамках Дня города Москвы мы сможем посмотреть на первые, наверное, за последнее время такие масштабные испытания наших троек, русских троек, которые еще в XIX веке проводились на этом ипподроме", – добавила она.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, основанный в 1834 году Центральный Московский ипподром является старейшим в стране и первым в мире рысистым ипподромом. Он находится на территории бывшего Ходынского поля.

Проект реконструкции подразумевает возрождение объекта как уникального спортивного и досугового центра. В рамках работ будет возвращен исторический облик главному корпусу ипподрома площадью 14,25 тысячи квадратных метров.

В настоящее время завершена реставрация квадриги и скульптур коней, которые расположены на крыше. Продолжаются работы по фасадам и интерьерам. После модернизации вместимость основной зрительной трибуны главного корпуса составит до 2 тысяч человек.

Кроме того, специалисты сохранят исторический ресторан и музей истории ипподрома, а обновленная зона состязаний будет соответствовать лучшим международным правилам проведения конных соревнований. Еще одной важной частью проекта является создание современного конного двора.

Вместе с завершением реконструкции ипподрома будет выполнено благоустройство сквера перед главным корпусом, Беговой аллеи, а также прилегающих жилых кварталов. Помимо этого, будет проведена реставрация пилонов ворот с конными скульптурами, которые украшают въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта.

Ранее Собянин заявил, что Центральный Московский ипподром после обновления будет одним из лучших в мире. В рамках работ по реконструкции также построят новый конноспортивный комплекс, в который инвестор вложит около 11,35 миллиарда рублей. Объект будет включать в себя 3 крытых манежа, левады, плац и новые конюшни.

Московский ипподром откроется после реставрации в конце 2026 года