Движение на временно перекрытых участках в центре Москвы возобновлено

На ряде участков в центре Москвы восстановлено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение открыто: в Выставочном пер.; на Пресненской набережной по направлению к Краснопресненской набережной; на ул. 1905 года от ул. Мантулинская до Краснопресненской набережной; на Новоарбатском мосту по направлению в центр», – уточнили в пресс-службе.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что движение на указанных участках было временно закрыто.