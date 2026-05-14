В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до вечера из-за прогнозируемой грозы с дождем. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 мск в отдельных районах ожидается гроза с дождем, уровень погоды желтый", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и говорит о потенциально опасных метеоусловиях.

Ранее в столичной мэрии также предупредили горожан и гостей города о прогнозируемом ухудшении погоды. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отметили в комплексе городского хозяйства мэрии.

Столичные транспортники, в свою очередь, также напомнив о возможной грозе, призвали водителей не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

"Пешеходам: из-за дождя видимость на дороге становится хуже, убедитесь, что водитель вас заметил перед тем, как переходить дорогу", - отметили в московском департаменте транспорта.

В Гидрометцентре РФ ТАСС некоторое время назад сообщили, что гроза с ливнем ожидается в Москве и области также и в пятницу, 15 мая. Местами она может сопровождаться ливнем и усилением юго-восточного и южного ветра в порывах до 15 м/с. Не исключены осадки и предстоящей ночью.