«Аэрофлот» возобновит полеты в Дубай 1 июня

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня 2026 года. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— «Аэрофлот» с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки. Продажа билетов открыта, — цитирует сообщение ТАСС.

В конце февраля воздушное пространство некоторых стран на Ближнем Востоке было закрыто на фоне обострения конфликта в регионе. С 16 апреля до 15 мая Росавиация разрешила полеты в Израиль. Затем ведомство отменило рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ.

При этом 6 мая в СМИ появлялась информация, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) планирует провести закрытое заседание по поводу атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

5 мая в Министерстве обороны страны также утверждали, что противовоздушная оборона второй день подряд отражает ракетную атаку. Системы ПВО активно реагируют на ракеты и беспилотники.