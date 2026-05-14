Выставка «Весенний калейдоскоп» пройдет в Москве с 16 по 25 мая

Выставка «Весенний калейдоскоп» пройдет с 16 по 25 мая 2026 года с 12:00 до 22:00 в Центральном доме работников искусств. Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

В экспозиции представлены работы студентов, выпускников и преподавателей Московского художественного института имени Сурикова и Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Торжественное открытие выставки состоится 16 мая в 18:00. Вход по приглашениям.

С 16 на 17 мая в столице пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». Для жителей и гостей города подготовили экскурсии и лекции, концерты и спектакли, выставки и творческие встречи.

В воскресенье, 17 мая, в рамках публичной программы международной выставки современного искусства «Вместе» в новом комплексе Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове состоится паблик-интервью «Это красиво: футуристическая Москва». Организаторами события выступают Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы совместно с «Московской медициной».