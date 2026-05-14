Москвичей приглашают погулять и покормить бездомных животных в приютах

Ресурсный центр «Мосволонтер» каждые выходные приглашает москвичей всех возрастов на прогулку с четвероногими питомцами столичных приютов.

«С начала 2026 года ресурсный центр “Мосволонтер” организовал уже более 90 мероприятий в рамках зоонаправления, большинство из которых — выезды в приюты. Каждое посещение четвероногих питомцев, оставшихся без хозяев, вносит существенный вклад в их будущее и дает надежду на обретение любящей семьи. Даже малая помощь, которую волонтер окажет одному животному, уже меняет мир к лучшему», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

В приютах зооволонтеры участвуют в кормлении, выгуле, уборке вольеров, обработке животных, а также помогают в фото- и видеосъемке четвероногих для соцсетей, организации выставок-пристройств. Записаться на выезд можно на сайте, предварительно выбрав удобную дату и приют. Кроме того, можно помочь бездомным животным кормом и медикаментами в любом волонтерском центре «Доброе место».

Как присоединиться к выездам в приюты

Всех зарегистрированных участников выезда добавляют в общий чат, где рассказывают подробно о предстоящей поездке и о том, что необходимо взять с собой. В точке сбора у приюта опытные волонтеры проведут инструктаж, объяснят, как грамотно общаться с подопечными, чтобы сделать совместное времяпрепровождение продуктивным и комфортным для всех участников.

Ближайшие выезды вместе с командой ресурсного центра «Мосволонтер» пройдут 16 мая. Горожане могут отправиться в приюты «Солнечногорский», «Домашний, Балашиха» и «Биозона».

В воскресенье, 17 мая, зооволонтеры смогут покормить и поиграть с обитателями приютов «Ника», «Пушистый друг» ТиНАО и «Хаски Хэлп».

На 23 и 24 мая запланированы поездки в приют «Супер собака» в Химках, «Домашний, Аннино», «Путь домой» и центр «Мокрый нос» в Зеленограде, где обитателей научат командам и помогут социализироваться.

В конце мая на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» откроется регистрация на выезды в следующем месяце.

В приют с собой можно привезти запечатанный корм, медикаменты с достаточным сроком годности и новые игрушки для животных. Зоотовары также можно передать в любой удобный день в один из 10 волонтерских центров «Доброе место», выбрав ближайший на сайте в разделе «Контакты».

Специально для новичков, готовых помогать животным, ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил бесплатный онлайн-курс, в котором эксперты подробно расскажут, как подготовиться к выезду в приют, какие задачи стоят перед помощниками и какие правила нужно соблюдать.

Помимо этого, волонтеры могут присоединиться к мастер-классам в рамках зоонаправления. Например, с начала года москвичи успели сделать десятки поводков и ошейников для собак, мягких игрушек для бездомных животных. Следить за актуальными событиями и мастер-классами можно на сайте mosvolonter.ru.

Еще больше историй добрых дел

Три года подряд ученики московской школы № 2031 участвуют в акции «Накорми друга», посещают мастер-классы по созданию игрушек для животных в «Добром месте. ВАО». Товары для приютов собирают в школе на постоянной основе в течение всего учебного года. Ребята, родители и педагоги приносят сухой и влажный корм, наполнители для туалетов, переноски и игрушки, а также лекарства. Помощи хватает, чтобы передать ее в приюты для животных в Некрасовке, «Зоорассвет», «Домик мелкашей», «Красная сосна» и центр реабилитации временно бездомных животных «Юна».

«В сборе, сортировке и доставке помощи до приютов принимают участие все ученики с первого по 11-й класс. В школе учителя проводят “Добрые уроки” и зоомарафоны, чтобы рассказать ребятам о важности зооволонтерства в наше время. Многие классы вместе с педагогами и родителями взяли шефство над животными в приютах и ежемесячно помогают подопечным кормом, игрушками и личными встречами, где гуляют и играют с питомцами, убирают в клетках и вольерах», — рассказала Маргарита Кудинова, заместитель директора по воспитанию, социализации и безопасности школы № 2031.

Добро вернется

В московской школе № 1080 более шести лет волонтерский отряд «Бумеранг добра» вдохновляет учеников на добрые дела. Школьники не только собирают помощь, но и лично приезжают в приюты. Ученики первых — четвертых классов готовят трогательные рисунки, которые позже передают вместе с кормом и игрушками.

Ежегодно педагоги, ученики и их родители собирают десятки коробок с необходимым и передают в городские приюты, поделилась Софья Мельникова, руководитель волонтерского отряда «Бумеранг добра» школы № 1080. Ребята приносят корм для собак и кошек, развивающие игрушки для животных, расчески, впитывающие пеленки, присыпки и лекарства. В этом году школьники впервые присоединились к акции «Накорми друга», где добровольцы помогли животным из Белгородской области.

Как студенты колледжа помогают животным

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 студенты добровольческого отряда «Команда доброты» второй год подряд принимают активное участие в зоонаправлении волонтерской деятельности. В марте этого года ребята совместными усилиями собрали 35 килограммов сухого и влажного корма, а также лекарства для животных.

В апреле волонтеры передали для приюта «Зоорассвет» более 50 килограммов помощи, а также игрушек и аксессуаров для питомцев. Ребята посещали онлайн-лекции с центром «Юна» и организовали в стенах колледжа тематические уроки. В этом учебном году к зооакциям присоединились более 50 учащихся первых и вторых курсов.

«Студенты не только помогают ухаживать за животными, но и учатся взаимодействовать в команде, развивают эмпатию и ответственность. Участие в таких проектах воспринимается как возможность не только помочь собакам или кошкам, но и получить новые навыки, завести друзей и внести реальный вклад в помощь приютам для бездомных питомцев», — рассказала Оксана Яшенкова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель волонтерского отряда «Команда доброты».

Узнать больше о добровольчестве можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», его странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере «Макс».

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».