Cпрогнозированы грозовые дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал грозовые дожди в Москве 15 мая.

По его словам, 15 мая столица будет ощущать влияние смещающегося с юга циклонического вихря.

«Он сделает атмосферу над регионом неустойчивой, и в небе появятся очаги мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь кратковременными дождями, а в послеполуденные часы прошумят ливни и грозы. Наиболее активные проявления конвективного ненастья ожидаются в западной половине столичного региона», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +21…+23 °С, по области ожидается +19…+24 °С. Ветер юго-восточный, 3—8 м/с, при грозе порывистый.

Ранее академик РАН, климатолог Владимир Клименко рассказал, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на 1 °С.