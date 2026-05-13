Фарм-индустрия подводит итоги сезона: в Москве пройдет закрытая «Продлёнка»

8 мая в Москве пройдет «Продлёнка» — камерная фарм-конференция для лидеров индустрии. Встреча объединит около 100 участников — управляющих директоров, директоров по маркетингу, коммуникациям, digital и коммерческих руководителей крупнейших фарм-компаний, а также представителей агентств, экосистем и отраслевых медиа.

«Продлёнка» создается как пространство для профессионального разговора после насыщенного делового сезона. Здесь не будет длинных презентаций и формальных докладов — вместо этого организаторы делают ставку на дискуссии, разбор реальных кейсов и обсуждение того, какие решения действительно работают на рынке сегодня.

В центре программы — три дискуссионных блока, каждый из которых курирует профильный партнер.

1) «Кризис креатива и ренессанс традиционных медиа» – Комитет фарм-коммуникаций АКАР

Участники обсудят, почему в фарме снова растет роль принта, ТВ и других «не модных» форматов, а также как соединять их с диджитал без потери эффективности. Модератор: Александр Оганджанян, председатель совета директоров TWIGA CG, сопредседатель комитета АКАР по фарм-коммуникациям

2) Маркетинг под давлением – CMO Club Russia

Вторая панель будет посвящена главным вызовам маркетинга в фарме: давлению на бюджеты, KPI, маркетплейсам и DTC-моделям. Главная тема дискуссии — что действительно дает результат в условиях усложняющегося рынка и снижения продаж.

Модератор: Роман Абдулин, директор по маркетингу, ОТИСИФАРМ

3) Эволюция диджитала – Яндекс Реклама

Третий блок сформируют крупнейшие цифровые экосистемы. Разговор пойдет о будущем digital-коммуникаций, новых рекламных моделях, данных, retail media, CTV и трансформации медиапотребления.

Модератор: Константин Исанин, индустриальный лидер категории Фарма, Яндекс Реклама

Среди участников и спикеров — представители Отисифарм, DSM Group, Реневал, Промомед, Dr. Reddy’s, ГК Протек, Полисорб, MEDINFORM и другие ключевые игроки рынка.

Ключевой организатор — Центр Развития Фарм Маркетинга (ЦРФМ) под руководством Александра Оганджанян — председателя совета директоров TWIGA CG, сопредседателя Комитета фарм-коммуникаций АКАР.

Вместо массового формата — камерная атмосфера, сильная аудитория и возможность обсудить рынок напрямую с теми, кто на него влияет.

