Музейный комплекс Кремля перейдет на летний режим работы с пятницы, 15 мая.

Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Сообщаем вам о переходе музея на летний график работы: с 15 мая по 30 сентября 2026 года Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади открыты с 9:30 до 18:00, — говорится в сообщении.

До 18:00 также будет открыта выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир». При этом кассы будут работать с 09:00 до 17:00, передает Telegram-канал учреждения.

