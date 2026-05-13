Перепись обыкновенных ремезов пройдет в Подмосковье

Специалисты проведут перепись обыкновенного ремеза для оценки численности этого вида в рамках мероприятий по ведению Красной книги Московской области. Об этом в среду, 13 мая, сообщил телеканал 360.

Обыкновенный ремез известен благодаря своей черной «полумаске» и занесен в список охраняемых видов под пятой категорией. Это означает, что численность этого вида птиц увеличилась естественным образом и он заселил новые территории.

— Ремез гнездится по берегам различных водоемов, в зарослях ив и ольхи. Гнездо, сплетенное из растительного пуха в виде свободно висящего мешочка с рукавом-входом, располагается на концах веток, обычно нависающих над водой, на высоте от одного до пяти метров. Кладка состоит, как правило, из 6–8 яиц, — говорится в материале.

До начала ХХ века ремез нерегулярно гнездился в Подмосковье, после чего исчез. В 1960-х птица вернулась в регион, а в последние десятилетия ее численность существенно увеличилась, и ремезы заселили благоприятные биотопы по всей области. Специалисты объяснили такие колебания улучшением климатических условий. Запланированные исследования необходимы для принятия решения о возможном изменении охранного статуса вида, передает телеканал.

