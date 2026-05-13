Трамваи не будут ходить в центре Москвы в первой половине дня 16 мая

В субботу, 16 мая, с 06:30 до 14:00 трамваи, следующие по маршруту Т1, поедут от метро «Университет» до Павелецкого вокзала, затем через метро «Пролетарская», «Площадь Ильича» и Красноказарменную улицу, после чего отправятся в Метрогородок. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В свою очередь трамваи маршрута Т2 будут идти от метро «Чертановская» до Павелецкого вокзала, потом через метро «Пролетарская», «Площадь Ильича» и «Авиамоторная», а затем — по своему маршруту до МЦД Новогиреево.

Кроме того, трамваи А будут ходить от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и метро «Тульская» до Серпуховского Вала.

Вместо трамваев запустят дополнительный автобусный маршрут 913т, который будет следовать от 3-го Павелецкого проезда через Садовническую улицу и по Бульварному кольцу до метро «Чистые пруды», передает Telegram-канал ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первый месяц работы второго Московского трамвайного диаметра пассажиры совершили более двух миллионов поездок, а ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута уже достиг 83 тысяч поездок.